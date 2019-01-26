سرقة كابلات كهربائيّة في النبطيّة

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بعد ورود عدّة شكاوى عن تعرّض منازل قيد الإنشاء في بعض بلدات النبطيّة لسرقة كابلاتها الكهربائيّة، تمكّنَت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من توقيف اللبناني (ف. أ.) في بلدة تبنين أثناء قيادته درّاجة ناريّة وضبطَت بحوزته كيساً من النايلون مليئاً بالأسلاك الكهربائيّة المنزليّة إضافةً إلى الأدوات المستخدمة في عمليّة السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسحب وسرقة الكابلات الكهربائيّة من عدّة منازل قَيد الإنشاء في بلدات حناوية – صور، تبنين، حاريص، ياطر...

تمّ تسليمه إلى مفرزة صيدا القضائيّة بناءً لإشارة القضاء.