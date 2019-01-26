عناوين الصحف ليوم السبت 26 كانون الأول 2019

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الاخبار

مخاطر المسّ بعقيدة الجيش

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة»

الجمهورية

صرخة إقتصادية و«كوما« حكومية

مهلة الحريري تتآكل والجو ضبابي ... والراعــي: لتوحيد الموقف

البناء

الحكومة المتعثرة... مكانك راوح... وعودة إلى «لا تقول فول ليصير بالمكيول»

ترامب يتراجع خطوة إلى الوراء لتسوية مع الديمقراطيين... بسبب الأزمة الفنزويلية

موسكو لتعويم اتفاق اضنة بين سورية وتركيا... الجيش السوري يضمن الحدود

اللواء

تحذيرات أميركية- فرنسية تُسابِق «أسبوع الحسم»

نصر الله يتفاجأ «بإخترع» باسيل توزير «التشاوري».. وجعجع يرفض تبديل الحقائب

المستقبل

«الممانعة» تستهدف الاقتصاد.. و«الثقة» بلبنان

L'Orient-Le Jour

La déclaration musclée de Le Drian : un message français au Hezbollah ?

The Daily Star

Hariri firm on formation of government