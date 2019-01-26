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اسرار الصحف ليوم السبت 26 كانون الثاني 2018

26
JANUARY
2019
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الجمهورية

يعقد حزب لبناني فاعل في سوريا ندوات لكوادره لتقييم مشاركته في الحرب هناك.

توقفت أوساط متابعة أمام اللغط الحاصل في مؤسسة رسمية خصوصاً عندما يسأل مواطنون عن مستحقات لهم فيأتيهم ّالجواب أن الدفع متوقف حالياً.

قال أحد الوزراء لزميل له: "شو قولك منروح أول الأسبوع عالبيت"، فأجابه: "يا زلمي بعد ما استرزقنا".


البناء

كواليس
قالت مصادر أوروبية إنّ الخشية من تحوّل أزمة فنزويلا إلى أزمة تعمّ القارة الأميركية وتعيد فتح الجرح التاريخي بين السكان الأصليين والوافدين البيض الذين يحكمون أميركا وكندا هو السبب في عدم تبني الاتحاد الأوروبي للموقف الأميركي رغم وجود موقف فرنسي وآخر بريطاني يؤيدان موقف واشنطن، وأنّ الدعوة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء إنتخابات مبكرة تهدف لتفادي حرب شرعيتين تتحوّل إلى حرب أهلية وإقليمية كبرى!


اللواء

غمز
فوجئ مرجع كبير بما نقل إليه عن دور لمرجعية في المراجعة بشأن حصص وظائفية، ضمن المحاصصة الطائفية، واصفاً ما يحدث بأنه من السوابق..

لغز
تسجّل «أوساط عاملة» في الشأن العام ملاحظات على زعيم وسطي، تتصل بأداء يؤثر سلباً على زعامة بديلة قيد التشكل؟

همس
تمرّ العلاقة بين دولتين كبرى وإقليمية بفتور، بسبب الصراع الجيوبوليتكي، مما يفسّر موقف اللامبالاة للأولى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة!


المستقبل

يقال
إن ديبلوماسيين عرباً يستبعدون أي تغيير في الموقف العربي العام تجاه عضوية سوريا قبيل القمة العربية ــ الأوروبية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

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