اللقاء التشاوري: هذا ما نختلف عليه مع الحريري

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اجتمع أمس نواب اللقاء التشاوري الستة، مع المُرشحين من قِبلهم لتسلّم حقيبة وزارية: طه ناجي، عثمان مجذوب وحسن مراد. اللقاء عُقد في منزل جهاد الصمد في طرابلس، وأُلقي في نهايته بيان اعتبر أنّ السبب الرئيسي أمام المراوحة في تأليف الحكومة، «مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية». وقد جدّد الموقف السابق «تمثيله حصراً في حكومة الوحدة الوطنية بأحد نوابه الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشّحها. واللقاء لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تُكرّر التجربة السابقة». وردّاً على سؤال حول كيفية تعامل وزير اللقاء التشاوري مع الملفات الوزارية، أوضح الصمد أنّه «في المواضيع الاستراتيجية والسياسية، ليس عندنا أي إشكال في موضوع المقاومة ولا في موضوع العلاقة مع سوريا، وهاتان النقطتان هما الموضوعان الخلافيان الأساسيان اللذان نختلف فيهما مع تيار المستقبل وحلفائه».