باسيل يقاضي أيوب على "المقال الكاذب"

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اعلن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل انه تقدم بواسطة وكيله القانوني بعدة شكاوى جزائية لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق السيد شارل ايوب وبحق كل من تداول ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي المقال الكاذب المنشور في جريدة الديار بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٩ بعنوان "فضيحة كبرى: الهبة القطرية ٥٠٠ مليون دولار لشراء سندات..."

ان الشكاوى المذكورة سجلت تحت أرقام ٤٩٣٨ و ٤٩٣٩ و ٤٩٤٠/ش وتمت إحالتها إلى مكتب المباحث الجنائية للتحقيق بها.

وإذ يؤكد المكتب انه سينشر تباعا ما ستؤول اليه الإجراءات القضائية لهذه الناحية، يحذر من مغبة التداول في أخبار كاذبة وملفقة مماثلة للمقال موضوع الشكوى لأنها ستعرض فاعلها للملاحقة القضائية بغية إنزال أشد العقوبات بحقه.