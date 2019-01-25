ضبطُ عمليةِ تهريب اكثر من أحدَ عَشَر كيلوغراماً من الكوكايين في مطار بيروت.

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افتتحت مديرية الجمارك العام الجديد بعملية نوعية كبيرة كما وصفها المدير العام للجمارك بدري ضاهر. فبعد عام حافل في 2017 حيث تم ضبط 72 كيلو من الكوكايين ومليونين و890 الف حبة كبتاغون و3673 كيلو من حشيشة الكيف و14620 حبة كبتاغون تسليم مراقب يقول ضاهر بان الارقام تناقصت في العام 2018 وقد يكون ذلك بفعل المراقبة الحثيثة رغم الامكانيات الضئية المتوفرة لدى المديرية. ففي العام 2018 تضاءلت الكميات الى 26.7 كيلو من الكوكايين وو5 ملايين و749 الف حبة كبتاغون، و4 طن و108 كيلو من حشيشة الكيف و240 كيلو من السلائف.

اما اليوم، فقد افتتحت مديرية الجمارك عملها هذا العام بضبط 11 كيلوغراما من الكوكايين. ضاهر شرح مسار المراقبة والضبط مؤكدا ضرورة تجهيز المديرية باجهزة مراقبة لأن نتائجَها اهم من كلفتِها العالية.

واكد ضاهر اهمية التعاون بين شعبة مكافحة المخدرات والناس لاعطائها معلومات على ان يحصل هذا التعاون بشكل سري لحماية من يتصل. ضاهر ختم بشكر رئيس الجمهورية قائلا ان مديرية الجمارك قررت اليوم ان تحتفل على طريقتها باليوم العالمي للجمارك فقامت باحيائه عبر ضبط 11 كيلوغراما من الكوكايين.