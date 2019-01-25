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توقيف امبراطور المولّدات يتخطى مخالفة قرار وزير الى الاشتباه بارتكابه جُنحة والتحقيقاتُ مستمرة

25
JANUARY
2019
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يبدو أن جوزف بشعلاني الذي اوقف في الامس بناء على اشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، هو بالفعل امبراطور المولدات. فصاحب ما يقارب الثلاث مئة مولد منتشر على مختلف الاراضي في جبل لبنان، ليس أي شخص عادي. وانما معلومات ال otv تشير الى ان الاخير لوحق في الاساس بجرم الاحتيال على الناس وتحديدا بايهام المشتركين بأنه ركب عدادات فيما هو يتقاضى منهم بدل اشتراكات مقطوعة.هذا غيض من فيض ارتكاباته التي تبدأ بممارسته الجباية بقوة النفوذ في جعيتا مثلا فيما مولده مصادر، وقطع الكهرباء في مناطق مختلفة وعدم الالتزام بتسعيرة العداد ولا تنتهي طبعا بمخالفته قرار تركيب العدادات في بعض المناطق. 

القضاء الذي تحرك خلال 48 ساعة من صدور محضر الضبط يتجه نحو تمديد مدة التوقيف الاحتياطي بناء على المعطيات التي قد يظهرها التحقيق قبل احالة بشعلاني موقوفاً على قاضي التحقيق. فقصة بشعلاني باتت تتخطى مخالفة قرار الوزير التي غرّم على اساسها بمبلغ 10 ملايين ليرة عن محضرين يوم امس فقط.

وفيما ظل اصحاب المولدات اقوى من بعض البلديات نظرا للدعم الذي يحظون به، ثمة بلديات لم تبد اي تعاون.اليوم تبدو الكرة في ملعب وزارة الداخلية بعد أن خابرتها وزارة الاقتصاد بلائحة باسم 18 بلدية غير متعاونة في مختلف الاقضية

تطبيق قرار تركيب العداد تحوّل الى واقع ثابت لربما لم يصدق اللبنانيون في بداياته أنه قابل للتطبيق، ومما لا شك فيه أنه سيكشف الكثير من الاعمال اللاقانونية ومن الاشخاص الذين كانوا في علم الغيب.


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