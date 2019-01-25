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قراراتٌ جريئة في كازينو لبنان : طردُ موظفٍ فاسد وتلويحٌ بكشفِ ممارسي الضغوطات

25
JANUARY
2019
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كم من مرة سمعتم سابقاً عن صناديق سود و تنفيعات وظيفية في كازينو لبنان ؟ تخيلوا ان هذا الامر انقلب رأسا على عقب ، واليوم بتنا نسمع عن طرد موظفين فاسدين . نعم هذا ليس شعارا بل واقع ترجمه رئيس مجلس الادارة رولان خوري .

االقصة بدأت نهاية عام 2017 حين اكتشف امر تورط نبيل خوري احد موظفي الكازينو بتنظيم رحلات لزبائن الكازينو الى كازينوهات قبرص.

اتصل به رولان خوري موبخاً وطرده على الفور ، الا ان الموظف الذي اعتاد رمي الحجارة في البئر التي شرب منها لم يرتدع ، وبلغت به الوقاحة حد دعوة زبائن الكازينو يوم الجمعة في 25 كانون الثاني للقاء في احد فنادق بيروت لاعادة تسهيل سفرهم الى قبرص

وعلى قاعدة ان الحق يعلو ولا يعلى عليه، لم تنجح كل المراجعات السياسية والضغوطات التي تعرض لها رولان خوري في تبديل شيئ في هذا الملف... لا بل اكثر من ذلك يرفع الاخير عالياً جداً سقف المواجهة 

صحيح ان هذه القضية قد لا تكون يتيمة في كازينو لبنان لكن الصحيح ايضاً ان الاصرار والجدية كبيران لوضع حد لاي مخالفة 

يقول البعض ان اداء رولان خوري في الكازينو ليس الا صورة مصغرة عن الدولة التي يريد ميشال عون بناءها ...فعلا انه العهد القوي في كازينو لبنان!

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