البطريرك الراعي ترأس اجتماع لجنة المتابعة النيابية المارونية

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بكركي – الجمعة 25 كانون الثاني 2019

ترأـس غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الجمعة 25 كانون الثاني 2019، في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعا للجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني تم خلاله وضع خطة عمل للإجتماعات المقبلة تضمنت مواضيع تناولها البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء الموسع على ان تدرج في جدول وفق الأولويات.

تخلل اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف الساعة، عرض للمستجدات الإيجابية المتعلقة بملف تأليف الحكومة، وكان تشديد على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل وتوحيد الجهود في سبيل ذلك.