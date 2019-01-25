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بالصورة - هدية من جنبلاط لسجناء رومية!

25
JANUARY
2019
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قدم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، هدية إلى السجناء في سجن رومية، عبر جمعية نضال لأجل الإنسان، وهي عبارة عن 500 كتاب اختارها شخصياً، وهي مجموعة غنية من المؤلفات في الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والشعر وسواها.
 
وقام وفد من الجمعية ضم رئيستها ريما صليبا، وأمين السر فريد محمود بتسليم الكتب الى قوى الأمن الداخلي في سجن رومية الذي يوجد فيه مكتبة صغيرة ينقصها الكثير من المؤلفات. 
 
وكان طلب السجناء من الجمعية تزويد المكتبة بمزيد من الكتب، خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الجمعية والتي نقلت بدورها هذه الرغبة إلى جنبلاط.
 
كما قدم جنبلاط عبر الجمعية المذكورة مساعدات عينية للسجناء في سجني الشوف وعاليه، بالاضافة الى تقديم دعم لمبنى سجن الاحداث في رومية، والذي كان ينقصه بعض التجهيزات.
 
من جهتها، قامت الجمعية ايضا بحملة لجمع الثياب وتسليمها الى السجناء بالاضافة الى بعض حاجات السجناء من فرش وأغطية وسواها. 
 
 
 
 
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