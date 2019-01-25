living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: الحسم مطلوب خلال ايام لحكومة بأولوية مالية واقتصادية ومطالب الناس

25
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن هناك ارادة كبيرة عند رئيس الجمهورية للحسم الحكومي، والوضع لا يمكن ان يستمر بلا حكومة "، وقال في حديث الى برنامج "مانشيت" من "صوت المدى" "التحرّك الأخير على الصعيد الحكومي  واللقاءات التي حصلت، حرّكت الكثير من المسائل التي كانت عالقة، تضاف اليها المواقف الضاغطة من رئيس الجمهورية والتكتل بضرورة الحسم خلال ايام، والبلاد لم تعد ويجب مواجهت التحديات من خلال حكومة جاهزة اولاً للمسألة الاقتصادية والمالية".
 
وعن امكان حضور الملف الحكومي في لقاء بكركي اليوم للجنة المتابعة، قال كنعان "الحكومة حديث الجميع اليوم، ومن الطبيعي ان يحضر الملف في بكركي، والمطلوب حكومة لها اولويات عملية وأهدافها واضحة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وتأخذ بالاعتبار مطالب الناس".
 
وعن لقاء بعبدا امس قال كنعان" بحثنا في امكان الانفاق والجباية بعد نهاية هذا الشهر، انطلاقاً من استمرارية المرفق العام، ووجدنا مخارج قانونية، لاسيما ان هناك مصلحة باستمرار الدولة بالقيام بواجباتها، خصوصاً ان القاعدة الاثني عشرية تطبّق لشهر كانون الثاني فقط وفقاً للمادة 86 من الدستور. ومن الطبيعي أن يكون المخرج الافضل هي الموازنة، ولكن في ضوء ازمة التشكيل، وبعد اقرار موازنتي العام 2017 و2018، فالامكانية القانونية متوافرة وستعتمد الى أن تقر موازنة العام 2019 مع الاصلاحات".
 
وأكد كنعان ان "بعبدا تبادر عند كل أزمة وتنهض بالوضع عند كل مشكلة مصيرية، والمطلوب تعاون الجميع مع الرئيس، وان تكون هناك خطة كاملة لاستعادة الثقة بلبنان واستعادة صحة النظام المالي من خلال خريطة الطريق التي تحدّثنا عنها وهي معادلة الحكومة والموازنة والاصلاح الثلاثية".
 
واكد كنعان  "أن لبنان قادر على الايفاء بالتزاماته وله امكانات النهوض وتصحيح اوضاعه، والمطلوب ارادة سياسية تتأمّن بالتفاوض والاتفاق ويجب ان تكون الاولوية بالنسبة للجميع".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout