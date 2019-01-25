كنعان: الحسم مطلوب خلال ايام لحكومة بأولوية مالية واقتصادية ومطالب الناس

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أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن هناك ارادة كبيرة عند رئيس الجمهورية للحسم الحكومي، والوضع لا يمكن ان يستمر بلا حكومة "، وقال في حديث الى برنامج "مانشيت" من "صوت المدى" "التحرّك الأخير على الصعيد الحكومي واللقاءات التي حصلت، حرّكت الكثير من المسائل التي كانت عالقة، تضاف اليها المواقف الضاغطة من رئيس الجمهورية والتكتل بضرورة الحسم خلال ايام، والبلاد لم تعد ويجب مواجهت التحديات من خلال حكومة جاهزة اولاً للمسألة الاقتصادية والمالية".

وعن امكان حضور الملف الحكومي في لقاء بكركي اليوم للجنة المتابعة، قال كنعان "الحكومة حديث الجميع اليوم، ومن الطبيعي ان يحضر الملف في بكركي، والمطلوب حكومة لها اولويات عملية وأهدافها واضحة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وتأخذ بالاعتبار مطالب الناس".

وعن لقاء بعبدا امس قال كنعان" بحثنا في امكان الانفاق والجباية بعد نهاية هذا الشهر، انطلاقاً من استمرارية المرفق العام، ووجدنا مخارج قانونية، لاسيما ان هناك مصلحة باستمرار الدولة بالقيام بواجباتها، خصوصاً ان القاعدة الاثني عشرية تطبّق لشهر كانون الثاني فقط وفقاً للمادة 86 من الدستور. ومن الطبيعي أن يكون المخرج الافضل هي الموازنة، ولكن في ضوء ازمة التشكيل، وبعد اقرار موازنتي العام 2017 و2018، فالامكانية القانونية متوافرة وستعتمد الى أن تقر موازنة العام 2019 مع الاصلاحات".

وأكد كنعان ان "بعبدا تبادر عند كل أزمة وتنهض بالوضع عند كل مشكلة مصيرية، والمطلوب تعاون الجميع مع الرئيس، وان تكون هناك خطة كاملة لاستعادة الثقة بلبنان واستعادة صحة النظام المالي من خلال خريطة الطريق التي تحدّثنا عنها وهي معادلة الحكومة والموازنة والاصلاح الثلاثية".

واكد كنعان "أن لبنان قادر على الايفاء بالتزاماته وله امكانات النهوض وتصحيح اوضاعه، والمطلوب ارادة سياسية تتأمّن بالتفاوض والاتفاق ويجب ان تكون الاولوية بالنسبة للجميع".