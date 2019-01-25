شقيقان نفّذا عمليات سلب وسرقة.. هل وقعتم ضحيتهما؟

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تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 16/1/2019 وفي محلة حي السلم، من توقيف اللبنانيين ع. ص. (مواليد عام 2001) وشقيقه ع. (مواليد عام 1990) للاشتباه بقيام الاول بتاريخ 14/1/2019 في المحلة ذاتها، بعملية سرقة من داخل "فان" بعد ان عمد على كسر زجاجه.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما بالعديد من اعمال السلب بقوة السلاح (مسدس خلبي وسكين) طالت اشخاصاً من الجنسيتين السورية والبنغلادشية، وبقيامهما بعمليات سرقة من داخل مواقف سيارات بعد كسر نوافذ الآليات وسرقة آلات تسجيل وأجهزة صوتية في عدّة مناطق من الضاحية الجنوبية، كما كان (ع. ص.) يعمد الى بيع المسروقات لشخص يُعرف بـ (ع. م.) وآخر يدعى (ع. ط.) لقاء حصوله على المخدرات، حيث أوقفت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الأخير بتاريخ 20/1/2019، وضبطت 6 آلات تسجيل وهاتف خلوي.

كما اعترف الاول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بقيامه بالاشتراك مع آخرين - العمل جار لتوقيفهم – بعملية سلب بقوة السلاح لصيدلية في محلة الحدت، ومحل لبيع مستلزمات النرجيلة في محلة الشويفات.

وقد تعرف إليهما عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية اعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.

وعننا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.