living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شقيقان نفّذا عمليات سلب وسرقة.. هل وقعتم ضحيتهما؟

25
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 16/1/2019 وفي محلة حي السلم، من توقيف اللبنانيين ع. ص. (مواليد عام 2001) وشقيقه ع. (مواليد عام 1990) للاشتباه بقيام الاول بتاريخ 14/1/2019 في المحلة ذاتها، بعملية سرقة من داخل "فان" بعد ان عمد على كسر زجاجه.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما بالعديد من اعمال السلب بقوة السلاح (مسدس خلبي وسكين) طالت اشخاصاً من الجنسيتين السورية والبنغلادشية، وبقيامهما بعمليات سرقة من داخل مواقف سيارات بعد كسر نوافذ الآليات وسرقة آلات تسجيل وأجهزة صوتية في عدّة مناطق من الضاحية الجنوبية، كما كان (ع. ص.) يعمد الى بيع المسروقات لشخص يُعرف بـ (ع. م.) وآخر يدعى (ع. ط.) لقاء حصوله على المخدرات، حيث أوقفت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الأخير بتاريخ 20/1/2019، وضبطت 6 آلات تسجيل وهاتف خلوي.
 
 كما اعترف الاول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بقيامه بالاشتراك مع آخرين - العمل جار لتوقيفهم – بعملية سلب بقوة السلاح لصيدلية في محلة الحدت، ومحل لبيع مستلزمات النرجيلة في محلة الشويفات.
 
وقد تعرف إليهما عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية اعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.
 
وعننا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout