استعدوا للغبار في عطلة نهاية الأسبوع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطرأحيانا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى من يوم السبت.

السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، في الارز من -3 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 2,4 ملم 447,8 ملم 807,6 ملم 482,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 293,9 ملم 597,3 ملم 475,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 286,1 ملم 577,3 ملم 32,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 521,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

-حال البحر: مائج الى منخفض الموج رارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 17,02