بعد إطلاق النّار على منزله.. هذا ما كشفه حسن يعقوب!

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علّق رئيس "حركة النّهج" النائب السابق حسن يعقوب على حادثة إطلاق النّار على منزله في بلدة بدنايل – قضاء بعلبك، قائلاً عبر حسابه الخاص على "تويتر": "هل أن لبنان مزرعة أم دولة.. وصلت الرسالة بعد حلقة "الجديد" لكنّ الرّد سيختلف تماماً".



وأضاف: "في المرة الماضية تكلّمنا عن القضية هجموا على "الجديد" لحرقها وتكسيرها.. بالأمس تكلمنا عن القضية مع سمر أبو خليل هجموا على منزلي بالأسلحة الرشاشة والصاروخية. ممنوع الكلام.. هل يريدون إعلان لبنان مزرعة بقصد الاغتيال الواضح لي ولأسرتي مع غطاء وحماية؟ الاعتقال لم يكفِ".



وكان يعقوب أطلّ في حلقة عبر برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد" يوم أمس الخميس، اعتبر فيها أنّ "كل لبنان الرسمي مقصّر بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين وهناك قرار بالتعمية في ملفّ قضية".