living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعادة إطلاق القروض السكنيّة اليوم

25
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-




من المرتقب أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم التعميم المتعلق برزم القروض الإسكانية. ولا تزال التفاصيل المحيطة بهذا التعميم غير واضحة بدقة لجهة القيمة والتوزيع والفوائد.

بعد حوالى العام على توقّف القروض السكنية، من المتوقع ان يوقّع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم (إذا لم يطرأ اي تعديل على التوقيت) رزمة جديدة من القروض السكنية المدعومة. ورغم انّ هذه الخطوة منتظرة من حيث قدرتها على تحريك السوق العقاري والقطاعات المرتبطة به، الّا انّ الرزمة الجديدة المعدّة أدخلت عليها تعديلات وشروط جديدة.


وقبَيل صدور التعميم، يتم تداول معلومات غير رسمية، تفيد انّ قيمة الرزمة ستقارب الـ500 مليون دولار (750 مليار ليرة) وسيجري توزيعها على المؤسسة العامة للاسكان، والاسكان العائد الى المؤسسات العسكرية من جيش وأمن دولة وقوى أمن وأمن عام وأمن دولة، الى جانب مصرف الاسكان.


كيف ستتوزع هذه الرزم على هذه المؤسسات؟ وكم ستبلغ حصة كل واحدة منها من القروض؟


مصدر مطّلع قال لـ»الجمهورية» انّ الرزمة ستتضمّن خفض سقف القرض الذي كان يعطيه مصرف الاسكان من مليار و200 مليون ليرة، أي 800 الف دولار الى ما بين 400 و 500 مليون ليرة كحد أقصى (وذلك لحصره بذوي الدخل المحدود والمتوسط)، في حين سيتم الابقاء على سقف قرض المؤسسة العامة للاسكان والمحدّد بـ 270 مليون ليرة بما يوازي 180 الف دولار، اي من دون أي تعديل.


أضاف المصدر: نترقّب ما اذا كان التعميم سيبقي على النسبة المئوية نفسها المطلوب ان يؤمّنها الشاري، والتي كانت محددة بما نسبته 20 في المئة من ثمن الشقة السكنية، وذلك لأنه في المفاوضات السابقة طالبت بعض المصارف بأن يؤمّن المالك ما بين 30 الى 35 في المئة من ثمن الشقة.
امّا في شأن الفوائد، فإنها لا تزال مدار بحث. وكان قد تمّ تقديم مقترحات بأن تكون الفائدة أقل بـ5 في المئة من الفائدة المرجعية في سوق بيروت BRR، وإذا افترضنا انّ فائدة الـ BRR اليوم هي حوالى 11 في المئة فإنّ فائدة القروض السكنية ستكون 6 في المئة. كما جرى البحث في ان تكون الفائدة على القروض السكنية 5 في المئة، الّا ان المصارف كانت ترفض هذا الامر.


وتبقى الانظار مشدودة الى ما سيعلنه حاكم المركزي رياض سلامة، وما اذا كان سيحسم من قيمة الرزمة المخصّصة لهذا العام، اي الـ 500 مليون دولار، الحصة التي استهلكتها المصارف في العام 2018 على اساس انها من حصة العام 2019، وفي هذه الحال لن يبقى الكثير للعام 2019.


جدير بالذكر انّ المؤسسة العامة للاسكان كانت تعطي من خلال رزمة الألف مليار ليرة (حوالى 680 مليون دولار) حوالى 5000 قرض سكني سنوياً، أما اذا كنّا نتحدث اليوم عن 250 مليون دولار (اذا جرى حسم حصة العام 2019 التي أعطيت في العام 2018) وتقسيم هذا المبلغ على المؤسسات الاسكانية (مصرف إسكان ومؤسسات عسكرية ومؤسسة عامة للاسكان) فلن يبقى من القروض السكنية ما يُذكر. وعليه، لن يتجاوز عدد القروض السكنية لهذا العام الـ1000 قرض.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout