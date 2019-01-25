اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 25-01-2019

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الاخبار

«التفتيش» يردّ شكوى بيضون

أصدرت إدارة التفتيش المركزي قراراً، اعتبرت فيه أن قرار وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعطاء المدير العام للاستثمار غسان بيضون إجازة إدارية لمدة 60 يوماً، اعتباراً من 29 تشرين الأول 2018، «يقع في موقعه القانوني، كون إصداره تمليه القواعد القانونية، بالإضافة إلى حقوق الإدارة تجاه الموظف الذي ستنتهي خدمته والذي تقاعس لسبب أو لآخر عن تقديم طلب الاستفادة منها».

وقد اعتبر التفتيش المركزي في قراره أن قانون الموظفين يفرض على الموظف أن ينال كامل إجازاته قبل انتهاء خدمته، كما لا يسمح له بالتنازل عن حقه في الإجازات المتراكمة.

وكان بيضون قد تقدم في 31 تشرين الأول بشكوى إلى إدارة التفتيش المركزي بشأن قرار إعطائه إجازة من دون أن يطلبها. كما أشار في شكواه إلى أنه رفع كتاباً إلى الوزير بخصوص المخالفات التي انطوى عليها القرار ووجود معاملات بعهدته غير منجزة وما يمكن أن يؤول إليه هذا القرار من تعذر استكمالها.



هيئة عمل حزب الله الحكومية

استُحدثت في حزب الله «هيئة العمل الحكومي»، من أجل مُلاحقة عمل الوزارات والإدارات المُرتبطة بها. وتُعدّ «الهيئة»، نُسخة موسّعة من «لجنة العمل الحكومي»، التي كانت موجودة في المرحلة السابقة، وهي صاحبة صلاحيات أكبر. توصف هيئة العمل الحكومي بأنّها «هيئة استشارية» معنية بمتابعة كلّ الوزارات، وإعطاء الرأي حول الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بغية تقييم الواقع وتعزيز حضور حزب الله في السياسة الداخلية. يرأس «الهيئة» نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتتألّف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، ووزراء الحزب، ومندوب عن رئاسة المجلس التنفيذي.



الجمهورية

أجرت جهات أمنية تحقيقاً في ما شهدته إحدى المناطق من إعتداءات فتبيّن أنها تعود لجماعات مؤيدة لدولة مجاورة.



البناء

كواليس

قالت مصادر متابعة للأحداث في فنزويلا إنّ الأيام المقبلة ستظهر حصيلة السباق على الجيش، فإنْ ثبتت صحة توقعات فريق الرئيس نيكولاس مادورو بولاء الجيش بعدما تمّ تطهيره من بعض الضباط الموالين لواشنطن، سيكون من الصعب أن تتاح لواشنطن والمجموعات التي تحضرها لنقل فنزويلا إلى الحرب الأهلية فعل شيء يُذكر وسيصير ضرورياً الإستناد إلى تحريك حرب حدودية بين فنزويلا وكولومبيا، وسيكون المقياس هو مستقبل السفارة الأميركية.



اللواء

لغز

لا تزال إدارة دولة كبرى، تقيّم نتائج محادثات وزير سيادي فيها في بعض عواصم الشرق الأوسط، لتقرير التكتيك الخاص بالاستراتيجية الخاصة بها.

همس

فاجأ مرجع كبير محدّثيه حول الارتدادات الخارجية على مناخ تأليف الحكومة: ما يهمني لبنان، بالدرجة الأولى.



المستقبل

يقال

إن قطباً نيابياً لطالما كان يؤكد تعثر التأليف خلال الفترة السابقة عبّر أمام زواره خلال الساعات الأخيرة عن ثقته بأن الحراك الجاري راهناً سيفضي الى ولادة الحكومة قريباً.