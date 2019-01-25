عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 25-01-2019

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الاخبار

تشكيل الحكومة: خداع موصوف

الجمهورية

تفاؤل ظاهر وتشاؤم كامن

حديث عن حكومة 3 عشرات ... وطهران: موســكو تتواطأ مع إسرائيل

البناء

الحريري إلى باريس والتفاؤل بالحكومة يتراجع... مَن يلعب لعبة القط والفأر؟

بوتين يتصل بمادورو: لن نسمح بالعبث بالقانون الدولي... والجيش الفنزويلي يُنذر قادة الانقلاب

موسكو: التصدّي السوري للطائرات الإسرائيلية مستحيل دون موافقة لبنان

اللواء

التفاؤل بالحكومة يتراجع... وخياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب

إستياء «حزب الله» من تصريحات باسيل في دافوس يطرح مخاوف من تأثيرات سلبية على التأليف؟

المستقبل

فنزويلا.. ساحة حامية للكباش الأميركي ـ الروسي