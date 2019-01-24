living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيفُ الامبراطور وطرد الموظّف الفاسد وتصريح رئيس البلاد

24
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 المشهدُ الأوّل: دوريةٌ من أمن الدولة، توقِف أمبراطور المولّدات في لبنان، الذي يمتلك اكثر من 300 مولّد، بناءً على اشارةٍ من القضاء المختص، بعد مخالفاتٍ قام بها، اهمُها إجبار المشتركين على دفع اشتراكاتٍ مقطوعة حتى بعد مصادرة مولّدِه سابقاً، والاستمرار بالقيام بمخالفاتٍ في كل المناطق، وتحديداً في محافظتي جبل لبنان وكسروان - جبيل...

المشهدُ الثاني: رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان يتخذ قراراً بطرد موظفٍ فاسد، بعد اكتشاف تورُطه بتنظيم رحلاتٍ لزبائن الكازينو الى كازينوهات في قبرص. وقد اتصل رئيس مجلس الإدارة بالموظّف المطرود و أنَّبَه لأنه أساء الى المال العام، وتواطأَ لضرب الصَرح السياحي الأول في لبنان، وقال له حَرفياً: "عيب عليك من بعد ما استفدت من الكازينو انو تَعمِل هيك"، ملوِّحاً بفضح أسماء الشخصيّات التي تُمارس ضغوطاً لإعادةِ الموظّف الفاسد إلى وظيفته، في حال استمرّت...

ما سَبق ليس مسرحيةً من فَصلين، بل واقع ببُعدَين... تماماً كما لم يكن كلامُ رئيس الجمهورية قبل يومين من نسجِ الخيال، بل خلاصةَ نهجِ حياةٍ وسياسة ومشروع. فالرئيس العماد ميشال عون قال: "بدأنا اليوم معركةَ مكافحة الفساد، وكنت بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفعاليةٍ اكبر، ولكنْ هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهدُه". واضاف: "امامَنا صعوباتٌ كثيرة علينا تذليلُها، وسوف اسمّي الامورَ بأسمائها، لانْ من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعبٌ يعتمد علينا وهو الذي يتعذب"...

فلنتأمل معاً في المَشاهد الثلاثة: توقيفُ الامبراطور، وطرد الموظّف الفاسد وتصريح رئيس البلاد.

ولنحاولْ بناءً عليه، أنْ نستنتجَ لماذا يؤخّرون ولادةَ حكومة العهد الأولى، ونفهم من أينَ يبتدعون الذرائع للتسويف، وكيف يخترعون الحُجج للتأجيل، ولأيْ سبب يَهرُبون من استحقاق التشكيل.

 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout