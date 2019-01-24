هل كان السيد نصرالله خارج البلاد ؟!

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سؤال تحاول الاجهزة الامنية الاسرائيلية الحصول على اجابة حاسمة عليه، بعد حصولها على معلومات حول زيارة قام بها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى العاصمة الايرانية.



وعلم موقع Liban8 من مصادر مطلعة ان حملة الشائعات التي اطلقت حول صحة السيد نصرالله كانت تهدف الى "ارباك" حزب الله لدفعه لارتكاب اي "هفوة" تكشف عن حقيقة هذه الزيارة من عدمها، وقد جاء تكثيف الغارات الجوية على مطار دمشق الدولي في اطار معلومات لدى الاسرائيليين عن احتمال وجود نصرالله على متن احدى الطائرات العائدة من طهران.



ووفقا للمعلومات، اربك الإعلان المبكر عن اطلالة السيد على قناة الميادين السبت المقبل، الحسابات الاسرائيلية، وباتت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في حيرة من امرها، هل عاد؟ ام الاعلان مجرد تمويه لتأمين عودته آمنا الى بيروت؟ وفي هذا الإطار، لم تنف، او تؤكد أوساط مقربة من حزب الله الزيارة من عدمها، واشارت الى ان الخوض في مثل هذه المعلومات غير وارد على الاطلاق، ولا ضير في ان يبقى الاسرائيلي مربكا، وعليه الانتظار حتى يوم السبت، ليعرف الخبر اليقين، هذا اذا ما تمكن من ذلك.





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