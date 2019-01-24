اليونيفيل تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني

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أكد الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي لمندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" جمال خليل، ان قوات الطوارىء الدولية "تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني". وقال: "إن تحليق الطائرات الإسرائيلية واستخدام المجال الجوي اللبناني يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وهذه الانتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر وإقامة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وأشار الى أن "اليونيفيل تحتج على جميع هذه الانتهاكات وترفع تقارير عنها الى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام"، لافتا الى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا الى وقف هذه الطلعات الجوية".