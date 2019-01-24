مكتب الوزير باسيل يردّ على الخبر الملفق الذي نشرته جريدة الديار

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‏صدر‏عن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل البيان الآتي:



‏نشرت جريدة الديار في عددها الصادر يوم الخميس 24 كانون الثاني الجاري خبراً ملفقاً لا أساس له من الصحة يزج باسم الوزير باسيل في عملية مصرفية من نسج الخيال ولا تستند إلى أي منطق.

يتبيّن من الخبر ‏أن من كتبه جاهل بابسط قواعد العمليات المصرفية بين الدول خصوصاً وهو بالتالي يتقصّد فقط تشويه سمعة الوزير باسيل في إطار حملة مكشوفة ومتمادية.

أما الأخطر من كل ذلك فهو أن الخبر يسيء إلى سمعة لبنان واقتصاده الوطني وعلاقاته الدولية مما يستوجب ‏ملاحقة المرتكبين ومعرفة من يقف وراءهم.

ان شراء سندات اليورو بوند عملية لها مرتكزاتها القانونية العالمية الواضحة والشفافة.

إن ما لفّقته جريدة الديار ليس الاّ كذبة جديدة تهدف إلى ضرب صورة الوزير باسيل والتخريب على ما تم إنجازه ‏مع سموأمير دولة قطر بعد القمة التنموية العربية، لغايات لم تعد خافية على احد ،وعليه يعلن المكتب الإعلامي أن الوزير باسيل سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت التحقيق تورطه في التخطيط أو ارتكاب هذا الجرم.