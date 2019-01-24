رئيس مجلس ادارة الكازينو يتخذ قرارا بطرد موظف فاسد ويلوح بكشف الضغوطات والسبب؟

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اتخذ رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري قرارا قضى بطرد الموظف نبيل خوري، وهو من بلدة قرطبا، بعد اكتشاف تورطه شخصيا بتنظيم رحلات لزبائن الكازينو الى كازينوهات في قبرص.



وقد تعرّض خوري لمراجعات سياسيّة من أجل أعادة الموظف خوري الى وظيفته، من دون أن يستجيب لها ، علماً أنّ المعلومات تشير الى أنّ الأخير ينظّم لقاءً يوم غدٍ الجمعة في أحد فنادق العاصمة استعداداً لتنظيم رحلة لعددٍ من الزبائن الى قبرص.

اتصل خوري بالموظف المطرود و أنبه لانه أساء الى المال العام وتواطأ لضرب السياحة و الصرح السياحي في لبنان، وقال حرفيا "عيب عليك من بعد ما استفدت من الكازينو ان تفعل هكذا".



ويلوّح خوري بالكشف عن أسماء الشخصيّات التي تُمارس ضغوطاً عليه، في حال استمرّت.