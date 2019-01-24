خوري: القضاء سطّر محاضر لاصحاب المولدات المخالفة بقيمة 5 و10 ملايين ليرة

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كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان القضاء سطّر محاضر وقرارات جزائية بحق مخالفين في مسألة عدادات المولدات، بقيمة 5 و10 ملايين ليرة، منوهاً بالفترة القياسية التي تحرك خلالها القضاء والتي لا تتعدى الـ 48 ساعة، منبهاً من ان "هذه المحاضر ستزيد قيمتها مع زيادة المخالفات".

واكد خوري من أمام قصر العدل في الجديدة، ان "القرارات والقوانين هي لمصلحة المواطن، فالعدادات قد وفرت على المواطن من 60 الى 80 بالمئة من قيمة فاتورته مع الحفاظ على حقوق صاحب المولد"، مشيراً الى ان "بعض أصحاب المولدات التي تمت مصادرتهايجبون الاموال من المستهلكين على نظام المقطوعلصالحه الشخصي"، مشدداً على انه "سيتممعاقبتهم أمام القضاء وتوقيفهم ومحاكمتهم قضائياً".

لافتا الى أن "حولي ٢٠٠٠ محضر ضبط سيتم البتبها خلال شهر كحد اقسى"، معتبراً ان "البلديةمنتخبة من الناس وعليها تطبيق القرارات الرسمية منقبل الوزارات والبلدية المخالفة وسيتم معاقبتهاومحاكمتها قانونياً وحلها اذا اضطرّ الأمر في حال لمتلتزم بقرارات الوزارة، بالأتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق".