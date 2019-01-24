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الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة توقّع على خطّة عمل سنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعزيز قدرات الآلية الوطنية

24
JANUARY
2019
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وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة بأمينة سرّها المحامية كوليت الحايك مسعد، على خطة عمل سنويّة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلاً بمسؤولة مكتب UNFPA في لبنان السيدة أسمى قرداحي، حيث جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية، بحضور عدد من فريق عمل الصندوق وأعضاء الهيئة.


ترمي هذه الخطة، التي تأتي في إطار التعاون القائم بين الهيئة وصندوق الامم المتحدة للسكان منذ العام 2006، إلى تعزيزالتعاون القائم بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النّساء ومكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي. وتتضمن خطة العمل للعام 2019، تنفيذ نشاطات وبرامج من شأنها دعم مشاركة النساء في بناء السلام في إطار قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتنمية قدرات المجتمع المحلي، وكسب التأييد لقضايا المرأة ودعم أدوارها الريادية في المجتمع.
ومن ضمن هذه الخطة، سوف يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في قيامها بنشاطات الرصد والتقييم لتطبيق الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة في لبنان 2011-2021.

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