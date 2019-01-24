كهرباء لبنان: خطوط توتر عال جديدة في الخدمة

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن الانتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز خطي التوتر العالي 66 ك.ف. بعلبك- اللبوة وبعلبك- الهرمل، اللذين من شأنهما نقل الطاقة الكهربائية الى محطتي اللبوة والهرمل الرئيسيتين، حيث تم مؤخرا وضعهما تحت التوتر، الامر الذي يؤمن استقرارا اكبر للتيار الكهربائي في المناطق التي تتغذى من هاتين المحطتين.

بناه عليه، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين الى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الخطين المذكورين سواء عبر تسلق الأبراج العائدة لهما أو لمس نواقلهما، وذلك حفاظا على سلامتهم.

يشار الى أن الخطين المذكورين يأتيان ضمن المشاريع المدرجة في خطة الطوارئ التي أقرها مجلس النواب في القانون 181 في تشرين الأول 2011، والتي تشكل جزءا من "ورقة سياسية قطاع الكهرباء" التي أقرّت في حزيران 2010.