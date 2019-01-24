ما جديد ملفّ المولّدات الكهربائيّة؟

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اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري الى ان القرارات التي اتخذناها في ملف العدادات للمولدات يجب ان تطبق، وهناك بعض اصحاب المولدات يخالفون بشكل اكبر، وهناك اصحاب مولدات تم مصادرة مولده يتم جبي الاموال وعلى نظام المقطوع لجيبه الخاص، رغم ان المولد تم مصادرته ولم يعد يملكه، وسيتم معاقبتهم امام القضاء والارجح توقيفهم ومحكامتهم.



واوضح في تصريح له من قصر العدل في الجديدة، ان هناك 2000 محضر ضبط، وسيتم البت بكل مخالفة بحد أقصى 48 ساعة من تسطير المخالفة. واكد مصادرة مولدات تمت من كل الاراضي اللبنانية، وتحدث عن محاسبة البلديات التي لا تتعاون في هذا الاطار، لافتا الى ان هناك بلديات تتقاعس في هذا الاطار، ونحن نعمل على اطار لمحاسبة رؤساء واعضاء البلديات وصولا الى حل البلدية، وقريبا سنصل الى محاكمة البلديات بالتنسيق مع وزير الداخلية.