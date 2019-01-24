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مخزومي من دار الفتوى: نتفق مع دريان حول ضرورة دعم الحريري لإنجاز تشكيل الحكومة

24
JANUARY
2019
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي يرافقه المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر صفح، وتم التداول في شؤون دار الفتوى والأوضاع العامة في البلاد.


بعد اللقاء، أشاد مخزومي بمواقف المفتي دريان "الحكيمة والمعتدلة، والتي دائما ما يسعى من خلالها إلى تكريس الوحدة الوطنية".


وقال: "نتفق مع سماحته حول ضرورة دعم الرئيس المكلف سعد الحريري لإنجاز تشكيل الحكومة"، متمنيا "أن تترجم الأجواء التفاؤلية بقيام حكومة بأسرع وقت ممكن"، ومؤكدا "أن شؤون الناس والأوضاع الاقتصادية تستحق حكومة فاعلة تعيد ثقة الخارج بلبنان".


ولفت مخزومي إلى "أن المادة 86 من الدستور تنص على وجوب إصدار مرسوم حكومي إذا لم يبت مجلس النواب في الموازنة"، معتبرا "أن عدم إقرار الموازنة سيفرض الإنفاق وفق قاعدة الإثني عشرية مع نهاية الشهر الأول من السنة"، مشيرا الى "أن الحكومات من 2005 إلى 2017 لجأت الى هذا الحل الذي أثبت عدم جدواه خصوصا وأنه مخالف للدستور".


وأبدى مخزومي ارتياحه إلى مقررات القمة العربية الاقتصادية، لا سيما المتعلقة بالنازحين، آملا أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ. وشكر لقطر والسعودية دعمهما لاقتصاد لبنان.

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