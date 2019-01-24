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الأمطار عائدة في هذا اليوم

24
JANUARY
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات. ويسيطر طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى ليل يوم الأحد المقبل حيث يتحول الى متقلب وماطر.
 
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة اعتبارا من الظهر تحمل معها طبقات خفيفة من الغبار، يتحول ليلا الى غائم جزئيا وتتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد مع تكون ضباب على المرتفعات.
 
الجمعة: قليل الغيوم وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا تؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
 
-الحرارة على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الارز من -3 الى 7 درجات، في الداخل من 2 الى 14 درجة.
 
-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 0,0 ملم 441,0 ملم 105,2 ملم 476,0 ملم
بيروت 0,0 ملم 286,5 ملم 597,8 ملم 470,0 ملم
زحلة 0,0 ملم 375,3 ملم 577,3 ملم 319,0 ملم
صور 0,0 ملم / ملم 521,0 ملم / ملم 
 
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و45 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75%
-حال البحر: منخفض الموج الى مائج رارة سطح الماء: 17 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59 
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