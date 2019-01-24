بالصور - إحباط تهريب 65 كلغ من الكوكايين السائل من بلجيكا إلى لبنان

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "في إطار ملاحقتها المستمرة لشبكات تهريب المخدرات بهدف توقيف أفرادها، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة دولية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين السائل إلى الداخل اللبناني، وذلك من خلال إخفائها بطريقة احترافية داخل سيارات يتم شحنها إلى لبنان عبر مرفأ بيروت.

ويترأس هذه الشبكة أحد أخطر المطلوبين للقضاء، المدعو: ج. ش. (مواليد عام 1979/ لبناني) من خلال المتابعة الاستعلامية والتحريات المكثّفة التي قامت بها الشعبة المذكورة لفترة طويلة، تمكنت من تحديد سيارة مشبوهة مستوردة من بلجيكا إلى لبنان، ومعرفة تاريخ وصولها عبر المرفأ".

ولفتت في بيان، الى أنّه "بتاريخ 17/1/2019 قامت القوة الخاصة في الشعبة بضبط السيارة المذكورة في مدينة عاليه، في أثناء نقلها على متن رافعة تابعة لإحدى شركات النقل، وجرى ركنها في أحد مستودعات الشعبة".