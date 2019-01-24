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اسرار الصحف ليوم الخميس 24 كانون الثاني 2019

24
JANUARY
2019
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البناء
كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أممية إنّ واشنطن وجدت نفسها أمام تحديات في أميركا اللاتينية بين الاكتفاء بالكلام السياسي ضدّ خصومها فتتهم بالتخاذل أو الدخول في مواجهة مباشرة وتتورّط بما تبشر به اليوم الأحداث التي تنتظر فنزويلا والتي ستشكل الهمّ الأول الذي سيفرض نفسه على أميركا ويصرفها عن الكثير من الشؤون الدولية لأنّ الحريق الفنزويلي القادم سيمتدّ طويلاً ويكون في طرف الذيل الأميركي…

الجمهورية
ملف
طلب رئيس كتلة نيابية من نواب الكتلة إعداد ملف حول مسألة حسّاسة تتعلق بإجراءات كيدية تُرتكب في حق بعض الموظفين من لون مذهبي مُعيّن.
تسريح
أجّلت قيادة غير مدنية تسريح عناصر فيها لعدم توافر الإعتمادات اللازمة لمستحقاتهم وتمّ استدعاء البعض للإلتحاق ريثما تتأمّن الأموال.

اللواء
لغز
لم تثمر جهود نائب حالي لحمل جهة نافذة أن تتبنى ترشيح نجله لشغل مقعده، في المستقبل.
غمز
زعيم وسطي، عاد يدوّر الزوايا مع مسؤول كبير، في ضوء تبدّل التحالفات الداخلية بين مرجعيتين أخريين!
همس
يدور لغط دبلوماسي وغير دبلوماسي حول دور دولة كبرى، في ما خصَّ تنظيم قواعد الاشتباك الميداني في الجو وعلى الأرض في سوريا؟

المستقبل
يقال إن ديبلوماسياً عربياً اعتبر في مجلس خاص أن ما ورد في بيان «لجنة المتابعة» لقضية الإمام موسى الصدر لجهة التأكيد على أن «علم الثورة الليبية في قلوبنا وعلى رؤوسنا»، أتى بمثابة خطوة إيجابية باتجاه تطويق ذيول حادثة التعرض للعلم ...

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