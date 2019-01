عناوين الصحف ليوم الخميس 24 كانون الثاني 2019

A + A -

الأخبار

استفاقة الحريري: حركة بلا بركة

مكافحة الفساد في قوى الأمن: أسطورة!

البناء

انقلاب أميركي في فنزويلا: رئيس البرلمان رئيساً للدولة... ومادورو يطرد الدبلوماسيين الأميركيين

بوتين يُعيد أردوغان إلى مسار أستانة... وقمة ثلاثية في شباط

أسبوع حكومي حاسم... حسم الحقائب أولاً ثم التفرّغ للوزير الملك

اللواء

الحريري من كليمنصو: أسبوع الحسم نهاية الشهر

القمة: مكاسب حافلة بالشوائب

المستقبل

الحريري: الحسم الأسبوع المقبل

باسيل: نطالب السعودية بعدم الانكفاء عن لبنان وأملنا كبير بدورها المعتاد

L'Orient-Le Jour

Optimiste, Hariri promet de « trancher la semaine prochaine »

The Daily Star

Hariri: Will decide on govt formation next week