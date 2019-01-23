living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدة كفرنيس الشوفية التي نالت مصيرها من انزلاق التربة شهدت اليوم جولة لوزير الطاقة والمياه

23
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعددت حوادث انزلاق التربة في الاسبوعين الماضيين في مختلف المناطق اللبنانية جراء العاصفة نورما التي ضربت لبنان و سببت اضرارا جمة.... 

بلدة كفرنيس الشوفية التي نالت مصيرها من انزلاق التربة شهدت اليوم زيارة لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل حيث عاين خط جر المياه إلى معمل رشميا الكهرمائي وما تعرض له من أضرار جراء انزلاق التربة ، وذلك برفقة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير وبحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري. وجاءت هذه الزيارة بعدما كان أعلن الوزير أبي خليل عن نيل موافقة رئاسة الحكومة لتنفيذ مشروع تثبيت التربة في كفرنيس من قبل الهيئة العليا للإغاثة حالما يتم تأمين التمويل اللازم.

أبي خليل ا استهل زيارته من منزل الوزير غطاس خوري حيث التقى برئيس بلدية كفرنيس ، قبل التوجه مع المجتمعين إلى موقع خط جر المياه لتفقد الأضرار الحاصلة، 

هذا و كان حاضرا في الجولة كل من مدير الإنتاج في مؤسسة "كهرباء لبنان" بشارة عطية، ورئيس معمل رشميا الكهرمائي روجيه منذر، والمهندس علي الحاج من شركة "خطيب وعلمي". بالإضافة إلى ممثلين عن هيئتي عاليه والشوف في التيار الوطني الحر

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout