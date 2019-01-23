بلدة كفرنيس الشوفية التي نالت مصيرها من انزلاق التربة شهدت اليوم جولة لوزير الطاقة والمياه

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تعددت حوادث انزلاق التربة في الاسبوعين الماضيين في مختلف المناطق اللبنانية جراء العاصفة نورما التي ضربت لبنان و سببت اضرارا جمة....

بلدة كفرنيس الشوفية التي نالت مصيرها من انزلاق التربة شهدت اليوم زيارة لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل حيث عاين خط جر المياه إلى معمل رشميا الكهرمائي وما تعرض له من أضرار جراء انزلاق التربة ، وذلك برفقة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير وبحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري. وجاءت هذه الزيارة بعدما كان أعلن الوزير أبي خليل عن نيل موافقة رئاسة الحكومة لتنفيذ مشروع تثبيت التربة في كفرنيس من قبل الهيئة العليا للإغاثة حالما يتم تأمين التمويل اللازم.

أبي خليل ا استهل زيارته من منزل الوزير غطاس خوري حيث التقى برئيس بلدية كفرنيس ، قبل التوجه مع المجتمعين إلى موقع خط جر المياه لتفقد الأضرار الحاصلة،

هذا و كان حاضرا في الجولة كل من مدير الإنتاج في مؤسسة "كهرباء لبنان" بشارة عطية، ورئيس معمل رشميا الكهرمائي روجيه منذر، والمهندس علي الحاج من شركة "خطيب وعلمي". بالإضافة إلى ممثلين عن هيئتي عاليه والشوف في التيار الوطني الحر