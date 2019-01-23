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الحريري من كليمنصو: أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع

23
JANUARY
2019
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 لفت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو إلى انه "يزور جنبلاط في اطار جولة تشاور، حيث التقيت يوم أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام القادمة، وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع".

وأشار إلى أن "موضوع الحقائب لم يكن مطروحا فقط خلال الزياة بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط ونرص صفوفنا. وبالنسبة للحكومة هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا "تتخرب"، لافتاً إلى أنه "لا موصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا".

وأكد "اننا لسنا في حالة مواجهة مع احد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".


من جهته رأى جنبلاط ان "هناك قوة تريد اضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من اجل السيطرة على البلد"، مشيرا الى ان "هذه القوى استنهضت تفسها اخيرا لتهاجم الاخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف "موديز" للاقتصاد اللبناني".

وشدد على ان "الازمة الحكومية ما زالت قائمة لان لا جواب من هذه القوى، والحريري يحاول الوصول الى اجوبة في اطار عقدة اللقاء التشاوري".

وانتقد "سعي البعض الى تعطيل القمة الاقتصادية في بيروت"، لافتا الى انه "كان من الممكن الممكن ان يكون التمثيل افضل، ولكن امر عمليات ما جاء لتعطيل القمة،" موضحا ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم اجوبة على تغييب الامام موسى الصدر".

وختم مؤكدا ان "الحكومة ستتشكل بوقت قريب".

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