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المساعي الحكومية جدية جداً ومسار النتائج يتبلور في وقت قريب

23
JANUARY
2019
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على جبهتين تتوزع الجهود الحكومية التي كثفت في الساعات الماضية تسهيلا لولادة قد تكون قريبة للحكومة اذا صفت النيات بحسب ما تقول مصادر مواكبة للمفاوضات الحكومية.

المصادر نفسها تكشف ان العمل راهنا ينصب على اعادة تدوير بعض الحقائب للبت بها نهائيا قبل الانتقال للبحث بمسألة اين سيكون وزير اللقاء التشاوري الذي سيتفق عليه.

بالنسبة للحقائب، تؤكد مصادر رفيعة ان البيئة والصناعة نجتما البحث الراهن وتفيد معلومات في هذا الاطار بان زيارة الرئيس الحريري للرئيس بري امس اتت في اطار البحث بامكان ان يتخلى الاخير عن البيئة لتبقى مع التيار الوطني الحر فتجاوب الاخير شرط ان يأخذ بديلا الصناعة التي كانت محسومة لوليد جنلاط الى جانب التربية.

وعليه، تكشف المصادر ان لقاء سيجمع بالساعات القليلة المقبل يجمع من جديد الحريري بجنبلاط لبت مسألة ما اذا كان يقبل بتبديل الصناعة بحقيبة اخرى،ويعول هنا بحسب المصادر على الحريري ليقنع جنبلاط بذلك علما هنا ان مصادر التقدمي الاشتراكي تعلق على هذه النقطة بالقول :"بعد ما حدا حكي معنا حتى الساعة بهالقصة".

اما في ما يتعلق بالنقطة الثانية والمتعلقة بتمثيل اللقاء التشاوري، فالتنازلات لا بد منها من قبل الجميع، تقول اوساط مطلعة على التأليف والجميع منفتح بمن فيهم اعضاء اللقاء.

وبانتظار عودة الوزير جبران باسيل الذي يتابع من دافوس والمتوقعة بالساعات المقبلة، لا شك ان الاجواء الايجابية تظلل المفاوضات والاتصالات الحكومية الناشطة راهنا والتي ستتكثف الاسبوع الحالي لكن الترقب يبقى سيد الموقف حتى اللحظات الاخيرة التي قد تسبق ولادة الحكومة خوفا من ان تكمن الشياطين في التفاصيل ولو الصغيرة ، على حد تعبير مصادر مطلعة Content

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