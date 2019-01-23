الصراف اسقبل تويني وعرض مع ديل كول مسألة الانفاق المزعومة والانتهاكات الاسرائيلية وموضوع الجدار الفاصل

A + A -

عرض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول التطورات في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.



كما تم بحث “مسألة الأنفاق المزعومة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وموضوع الجدار الفاصل الذي يبنيه العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية”.



وأعلن ديل كول، خلال اللقاء، “إعادة تفعيل اللجان التقنية لدراسة النقاط المتحفظ عليها”.



من جهته، أصر الصراف على “نقطة b1 التي هي أساس تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية”.



كما التقى الصراف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني وتم التداول ببعض الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد.



وكان الصراف استقبل ممثل قائد القطاع الغربي الجنرال Diodato Abagnara الذي شكره على الزيارة التي قام بها في 31 /12/2018 موجها له الدعوة لزيارة القطاع مجددا.