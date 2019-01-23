"ولعت" بين جنبلاط ووهّاب!

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلا "يبدو ان الشيطان الاكبر دخل على التحقيق في قضية الشهيد محمد أبو ذياب فإختفت كل الادلة بسحر ساحر كما دخل الشيطان الاصغر على قضية الشهيد علاء ابو فرج وقد اصبح المتهم امين السوقي بحماية ماهر الاسد ."



واضاف "على المرء ان يقرأ الرسالة من عنوانها لكن صبرنا طويل جدا ومرت علينا ايام اصعب وصمدنا."



بالمقابل، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب قائلا "أتمنى عليك يا وليد بك عدم التدخل بالتحقيق في إغتيال محمد أبو ذياب الأدلة واضحة عند القاضي في المحكمة العسكرية لذا نتمنى عليك وقف التظليل وهذا الموضوع سيصل إلى النهاية وسنحاكم القاتل وهذا ما أبلغته اليوم لمرجع كبير."