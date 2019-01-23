الأسد يضع وروداً صفراء أمام ضيوفه الروس.. ما السبب؟

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أثارت صورة الرئيس السوري بشار الأسد، مع أعضاء الوفد الروسي فضول الكثيرين، إذ أظهرت وجود ورود صفراء اللون على طاولة الرئيس وأمام كل أعضاء الوفد.



وبلغ عدد تلك الورود، 7 وردات، وقد حملت العديد من الدلالات لاسيما أنّها توضع للمرة الاولى أمام ضيف يزور سوريا منذ بداية الأزمة في البلاد.



وتعد الوردة الصفراء الأكثر وضوحا في الطبيعة، وهي تنقل رسالة مليئة بالتفاؤل والطاقة في المستقبل القريب.



وتشتهر هذه الورود بأنها رمز للصداقة، والأمنيات الطيبة، والفرح، والتهاني.



وتعود نشأة الورد الأصفر إلى الشرق الأوسط، خلافا للورود الوردية والبيضاء والحمراء التي نشأت في بريطانيا، إضافة إلى ذلك فقد ارتبط اللون الأصفر تاريخياً بأشعة الشمس والدفء، كما بالبهجة والحيوية.



هذا وترمز الورود الصفراء إلى الحب العائلي، وترسل رسالة من المودة والرعاية لمتلقيها، وعادة ما يتم إرسالها لتدل على حسن النية.



المصدر: سبوتنيك