وفد من نقابة الدواجن زار اللواء طوني صليبا

A + A -

صدر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:



زار وفد من النقابة اللبنانية للدواجن، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه في المقر العام، وطرح هواجسه والصعوبات التي تواجه قطاع الدّواجن، وطلب المساعدة من المديريّة العامّة للحفاظ على الأمن الغذائي.



وبناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة لتفعيل القطاعات الإنتاجيّة وإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني، وعد اللواء المدير العام بإتخاذ الخطوات اللازمة حفاظاً على سلامة الغذاء بالتنسيق مع كافّة المديريّات المختصّة والمعنيّة بهذا الموضوع.