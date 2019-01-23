في أحد فنادق جبل لبنان.. هذا ما حصل!

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه - بياناً أشارت فيه إلى أنّه "في إطار ملاحقة تجّار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية ونتيجة المتابعة، تمكّنت مديرية المخابرات، بعد عملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان، من توقيف المدعو "م. ب." أحد كبار تجّار المخدرات في المنطقة المذكورة والشريك الأساسي للمطلوب علي منذر زعيتر الملقب بــ"أبو سلة" في عمليات ترويج المخدرات، وبرفقته المدعوة "ل.ح."، وذلك بعد رصدهما من قبل المديرية المذكورة وهما يقومان بأعمال الترويج في منطقة الضبية، وقد ضُبطت بحوزتهما كمية مختلفة من المواد المخدِّرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية متنوعة.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".