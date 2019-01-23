تفاصيل جريمة الدامور المروّعة.. هكذا قتل رجل وزوجته!

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صــدر عـــن الـمديــريـة العـامة لــقــوى الامـن الـداخـلــي ـ شعبـة العـلاقــات العــامـة

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بتاريخ 6/04/2017 عثر على كل من: الياس أبو فيصل (مواليد عام 1936، لبناني) وزوجته: مريم ياغي (مواليد عام 1957، لبنانية) جثتين هامدتين في منزلهما في محلة الدامور، وقد تعرضا للطعن في العنق والصدر.



نتيجة المتابعة الدقيقة والتحليل الجنائي التي أجرتهما شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم الاشتباه بشخص كان يقيم في محيط منزل المغدورين ويعمل بصفة سائق أجرة لديهما ويؤمن تنقلاتهما، وهو: ع. ر. (مواليد عام 1978، لبناني) وهو موقوف منذ تاريخ 12/07/2018 بجرم قتل والدته طعناً وسرقة مصاغها في محلة الطريق الجديدة.



أجرى المحققون مقارنة بين طريقة حصول الجريمتين، فتبين وجود تشابه كبير في أسلوب القتل لجهة الطعن بسكين وأماكن الطعن، ما زاد الشكوك حول تورطه في تنفيذ جريمة الدامور.



بتاريخ 21/01/2019 تم استجواب (ع. ر. ) بعد إحضاره من السجن، فاعترف بما نسب إليه. وأنه قام بذلك على خلفية حصول اشكال فوري بينه وبين المغدور الياس أبو فيصل، بسبب استحقاق دين للمغدور في ذمته، مدعياً أن المغدور شتم عرضه وهدده بإعلام زوجته بالأمر فقام بطعنه وزوجته في صدرهما وعنقهما، بواسطة سكين مطبخ أخذه من المنزل. وأنه لم يسرق أي شيء في حينه من المنزل.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف بناءً لإشارة القضاء المختص.