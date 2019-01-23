رئيس الجمهورية تابع التطورات الحكومية واستقبل النائب السيد

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رئيسا الجامعتين الاميركية واليسوعية وضعا امكاناتهما بتصرف الرئيس عون في معالجته للمسيرتين الحكومية والاصلاحية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية، اضافة الى البحث في الاوضاع التربوية والجامعية والرعاية الصحية.

النائب اللواء جميل السيد

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والمسار الحكومي، اضافة الى عدد من المواضيع السياسية العامة.

رئيسا الجامعتين الاميركية واليسوعية

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ورئيس جامعة القديس يوسف الاب البروفسور سليم دكاش وبحث معهما في الوضع الجامعي في البلاد، واوضاع الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

واوضح الدكتور خوري والبروفسور دكاش انهما كجامعتين تأسستا قبل ولادة لبنان الكبير وساهمتا في تأسيسه، وضعا امكاناتهما بتصرف رئيس الجمهورية في معالجته للمسيرة الحكومية الراهنة والمسيرة الاصلاحية الكبرى. واوضحا انهما بحثا مع الرئيس عون في التحضيرات الجارية للاحتفال بمئوية لبنان الكبير في العام 2020، ودور الجامعتين فيها.

الجمعية اللبنانية للامراض المعدية والجرثومية

واستقبل الرئيس عون رئيس الجمعية اللبنانية للامراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهي حلو مع العضو المؤسس والرئيس الاسبق للجمعية الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من اعضاء الجمعية، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على نشاطات الجمعية ووجهوا له الدعوة لرعاية وحضور المؤتمر الطبي السنوي العشرين للجمعية اللبنانية للامراض المعدية والمضادات الحيوية، الذي سيعقد في فندق " لو رويال" في ضبيه من 21 الى 23 شباط المقبل.

ونوّه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها الجمعية لاسيما في مجالي التوعية والعناية.

عائلة المرحوم باسكال عزام

وفي قصر بعبدا، عائلة المدير السابق لكلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية المرحوم الدكتور باسكال عزام التي شكرت رئيس الجمهورية على مواساتها بغيابه.