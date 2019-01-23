فاجعة في الجنوب.. "علي" لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب هاتف!

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أحضرت إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور نطاق فصيلة بنت جبيل جثة المدعو علي (1979) الذي يعمل في تركيب "البلاط"، جراء سقوطه في بئر مياه داخل ورشة قيد الإنشاء في بلدة كونين أثناء عمله فيها.



وفي المعلومات التي حصل عليها موقع "يا صور"، فإن "علي" سقط هاتفه في مكان عمله وحين همّ بالبحث عنه اختل توازنه، فسقط في البئر!



وبحسب الموقع، حلّ الخبر صاعقاً على أهالي بلدته في جويا الجنوبية، مشيرا الى ان "علي" معروف بينهم بالطيبة والأخلاق... فهو الأب العطوف على أطفاله والزوج المخلص لشريكة عمره، وبين مشاغل الحياة الكثيرة وهمومها، لطالما عشق "علي" البحر وغاص في أعماقه غواصاً محترفاً.