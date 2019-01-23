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إدكار طرابلسي لـ"لبنان الحر": لا مشكلة جوهرية مع بري وباسيل أعطى خمسة سيناريوات للحل وسيتم السير بواحد منها

23
JANUARY
2019
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي عبر لبنان الحر ضمن برنامج "إستجواب" أن القمة الإقتصادية العربية التي انعقدت في بيروت لم تكن هزيلة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان نجم هذه القمة وبطلها، وقال: لا مشاكل جوهرية مع الرئيس نبيه بري بل بالآداء، ونحن مع إظهار الحقيقة في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر وعلى ليبيا أن تكشف الحقيقة، مشددا على أن الأمور مع الرئيس بري ستسير بإيجابية مستقبلا.
 
 
ورأى طرابلسي أن الدبلوماسية اللبنانية التي وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لمصلحة لبنان أولاً، لافتا إلى أن موضوع سياسة النأي بالنفس مرّ عليه الزمن، داعيا الرئيس سعد الحريري إلى وجوب النظر إلى مصلحة لبنان أولا لاسيما في ملف النازحين والإقتصاد والحدود والنقل البري.
 
 
وفي ملف الحكومة، أشار طرابلسي إلى أن التيار الوطني الحرّ لم يطلب يوما الثلث المعطل، نافيا أي "نقزة" من جهة حزب الله. وقال: نواب اللقاء التشاوري سيتمثلون، والوزير جبران باسيل أعطى خمسة سيناريوات للحل وحكما سيتم السير بواحدة منها.
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