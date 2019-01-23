لبنانيون انخرطوا في السياسة ووكالة ناسا الفضائية في كندا ضمن اسكال من "كندا 2"

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تتابع الزميلة ريميال نعمة في الجزء الثاني من برنامجها "اسكال/ لبنان بالدني" مشوارها في كندا وتحديدا من مدينة مونتريال التي يشكل اللبنانيون فيها علامة فارقة وقد اصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكندي، وفي الحلقة تقريرخاص حول انخراط اللبنانيين في السياسة والشأن العام نتيجة رغبتهم بالاندماج بالمجتمع الكندي كما تتضمن الحلقة تحقيقاً خاصاً حول الجامعات الكندية التي استقطبت الكثير من الطلاب والكفاءات اللبنانية، وتستضيف نعمة في الحلقة الباحث د. عوني اللقيس الذي عمل لسنوات عديدة في وكالة الابحاث الفضائية ناسا.

تُعرض الحلقة هذا الخميس في 24 كانون الثاني الساعة 8:30 مساء بعد نشرة الاخبار على الـ OTV بتوقيت بيروت

كما يعاد بثه بعد ظهر الجمعة والاحد