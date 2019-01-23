living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تويني لحاصباني: "أذكٓر نفسي أن الوزارة التي تتولٓون شؤونها هي وزارة الصحة العامة وليست بوزارة الأمراض لا سمح الله "

23
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بيان صادر عن وزير الدولة لمكافحة الفساد، نقولا تويني:
"اعود واطلب من دولة الرئيس غسان الحاصباني احترام المناصب الوزارية واحترام وزارتي وتسمية كل وزارة كما وردت نظاماً والهضمنة السمجة في هذا الموضوع غير مسموحة. 
اذا كنت لا تعلم ما هي تسمية وزارتنا وصفتي فهذا محزن ولن ادخل في هذه المتاهة. فقد طلبنا منك الاحترام وجاءتنا عزيز الشتيمة وأطلب الاعتذار الفوري. 
 
اما عن موضوع أسعار الأدوية بين وزارتكم وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني، فكل ما نطالب به وهو حق من الحقوق البديهية للمواطن ان تظهر الحقيقة كما هي وان تبتعد عن الردود الخشبية اللا لزوم لها وللقضاء الفصل. 
 
اما عن أسعار الدواء في السوق اللبناني، فإن كنت لا تعلم عن الفروقات الهائلة بالأسعار لماذا تقوم بوعد اللبنانين بين الفترة والحين ان الأسعار ستنخفض قريباً؟ 
هل انت على علم بان أفواجاً من المسافرين يشترون أدويتهم من الخارج؟ ما هو السبب وراء هذا التصرف؟
يرجى اعادة هذا الحوار الى البعد الوطني الاستراتيجي في الأمن الصحي من موازنة العائلة الى الوزارات والضمان الصحي والابتعاد عن الكيدية والذاتية حيث لن اجري هذا النوع من الحوار بعد الان.
 
أحيل العزيز دولة الرئيس غسان الحاصباني إلى مرسوم تشكيل الحكومة ليتبيٓن له ولكل من يحسن القراءة والكتابة انٓ الوزارة التي اسندت اليٓ هي وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وليست بوزارة الفساد، وذلك أمر أفعله دائما" لأذكٓر نفسي أن الوزارة التي تتولٓون شؤونها هي وزارة الصحة العامة وليست بوزارة الأمراض لا سمح الله".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout