تويني لحاصباني: "أذكٓر نفسي أن الوزارة التي تتولٓون شؤونها هي وزارة الصحة العامة وليست بوزارة الأمراض لا سمح الله "

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بيان صادر عن وزير الدولة لمكافحة الفساد، نقولا تويني:

"اعود واطلب من دولة الرئيس غسان الحاصباني احترام المناصب الوزارية واحترام وزارتي وتسمية كل وزارة كما وردت نظاماً والهضمنة السمجة في هذا الموضوع غير مسموحة.

اذا كنت لا تعلم ما هي تسمية وزارتنا وصفتي فهذا محزن ولن ادخل في هذه المتاهة. فقد طلبنا منك الاحترام وجاءتنا عزيز الشتيمة وأطلب الاعتذار الفوري.

اما عن موضوع أسعار الأدوية بين وزارتكم وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني، فكل ما نطالب به وهو حق من الحقوق البديهية للمواطن ان تظهر الحقيقة كما هي وان تبتعد عن الردود الخشبية اللا لزوم لها وللقضاء الفصل.

اما عن أسعار الدواء في السوق اللبناني، فإن كنت لا تعلم عن الفروقات الهائلة بالأسعار لماذا تقوم بوعد اللبنانين بين الفترة والحين ان الأسعار ستنخفض قريباً؟

هل انت على علم بان أفواجاً من المسافرين يشترون أدويتهم من الخارج؟ ما هو السبب وراء هذا التصرف؟

يرجى اعادة هذا الحوار الى البعد الوطني الاستراتيجي في الأمن الصحي من موازنة العائلة الى الوزارات والضمان الصحي والابتعاد عن الكيدية والذاتية حيث لن اجري هذا النوع من الحوار بعد الان.

أحيل العزيز دولة الرئيس غسان الحاصباني إلى مرسوم تشكيل الحكومة ليتبيٓن له ولكل من يحسن القراءة والكتابة انٓ الوزارة التي اسندت اليٓ هي وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وليست بوزارة الفساد، وذلك أمر أفعله دائما" لأذكٓر نفسي أن الوزارة التي تتولٓون شؤونها هي وزارة الصحة العامة وليست بوزارة الأمراض لا سمح الله".