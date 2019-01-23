الأردن يعين قائما بالأعمال في سفارته لدى دمشق

A + A -

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تعيين دبلوماسي برتبة مستشار، قائما بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى دمشق، وفق ما أفاد مراسلنا في عمّان.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، على أن هذا القرار "يأتي منسجما مع الموقف الأردني" منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في سوريا مفتوحة.

وأكد أن الأردن "دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".

ولم تغلق السفارة الأردنية في سوريا أبوابها طيلة الأزمة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، لكنها كانت بتمثيل دبلوماسي متدن.

يذكر أنه أعيد أيضا فتح معبر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في أكتور الماضي، بعد إغلاقه منذ 3 سنوات.