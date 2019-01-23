عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 كانون الثاني 2019

المستقبل: بري يُقفل باب المجلس أمام «المُناقشة الحكومية»: أعرف واجباتي وتركيبة البلد
الحريري يُكثّف المساعي.. وعون يقول «للأعوج أعوج»
البناء: أردوغان إلى موسكو... والمنطقة الآمنة في مواجهة «أستانة»... وموقف روسي يضع النقاط على الحروف
بري: العلاقة بعون ممتازة... والحريري يَعِد بالحكومة خلال أسبوع... وأقلّ
عودة لحكومة الثلاثين... و«وزير ملك» للقاء التشاوري لا يصوّت في الخلافات الكبرى
اللواء: أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟
العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا
النهار: دعم سعودي بعد القطري يلجم المخاوف المالية
الجمهورية: وعد جديد يسابق التعقيد
l'orient le jour: Situation financière au Liban : quelques clés pour comprendre la fébrilité actuelle
the daily star: Hariri upbeat on forming govt within a week: Berri