عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 كانون الثاني 2019

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المستقبل: بري يُقفل باب المجلس أمام «المُناقشة الحكومية»: أعرف واجباتي وتركيبة البلد

الحريري يُكثّف المساعي.. وعون يقول «للأعوج أعوج»



البناء: أردوغان إلى موسكو... والمنطقة الآمنة في مواجهة «أستانة»... وموقف روسي يضع النقاط على الحروف

بري: العلاقة بعون ممتازة... والحريري يَعِد بالحكومة خلال أسبوع... وأقلّ

عودة لحكومة الثلاثين... و«وزير ملك» للقاء التشاوري لا يصوّت في الخلافات الكبرى





اللواء: أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟

العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا



النهار: دعم سعودي بعد القطري يلجم المخاوف المالية

الجمهورية: وعد جديد يسابق التعقيد

l'orient le jour: Situation financière au Liban : quelques clés pour comprendre la fébrilité actuelle

the daily star: Hariri upbeat on forming govt within a week: Berri