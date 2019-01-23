أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 كانون الثاني 2019

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المستقبل: يقال

إنّ مواكبين لمستجدات الملف السوري يتحدثون عن تقارير أمنية ديبلوماسية ترِد تباعاً الى عواصم غربية لا تستبعد وجود «أصابع إيرانية» خلف التفجيرات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا.



البناء: خفايا وكواليس

تحدثت مصادر باكستانية أمنية عن تفاهم أميركي سعودي على دعوة باكستان للمشاركة في مشروع اقتصادي أمني في أفغنستان عنوانه إدارة حقول الخشخاش والإستثمار في تشريعها وتحويل هذا القطاع من مموّل للجماعات المناهضة لواشنطن إلى مورد إقتصادي وبيئة أمنية، وقالت المصادر إنّ مشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للنهوض والانفتاح في السعودي يلحظ افتتاح مقاهي مخصّصة للحصول على مقادير من المواد المخدّرة للمدمنين، وقد يكون المورد الأفغاني مصدر اهتمام في هذا السياق…



اللواء: أسرار

همس

تَبيّن ان لا أفكار جديدة قيد التداول في الشأن، وأن المراوحة ما زالت سيّدة الموقف رغم محاولات إشاعة أجواء من التفاؤل!

غمز

تلقى لبنان عدّة نصائح من أكثر من دولة عربية لتأجيل القمة الاقتصادية وترحيلها إلى موعد انعقاد القمة العربية في آذار المقبل، أو أي موعد آخر!



لغز

تساءلت أوساط بيروتية عن أسباب السكوت عن دعاية بذيئة لمسرحية هزلية، تُسيء لشخصية رئيس الحكومة ولما يُمثّل!

النهار: اسرار الآلهة

إصرار على المحارق

عرض وفد أجنبي لتقنية جديدة في معالجة النفايات من دون أضرار وسموم لكن بلديّة بيروت شكّكت في فاعليّتها في ما يعني الرفض المُسبق لأي طروح غير المحرقة....



عقاب صقر عائد

بعد المُلحق الذي صدر في تعيينات "تيّار المستقبل" بدا واضحاً أن النائب السابق عقاب صقر سيعود إلى لعب دور فاعل في التيّار بقرار من رئيس "المستقبل"....

الجمهورية: أسرار



دعوة

عاتب مرجع بارز مرجعاً دينياً من طائفته على عدم تلبيته دعوة رئاسية إلى مأدبة شاركت فيها شخصيات لبنانية وعربية.

تسريح

أجّلت قيادة غير مدنية تسريح عناصر فيها لعدم توافر الإعتمادات اللازمة لمستحقاتهم وتمّ استدعاء البعض للإلتحاق ريثما تتأمّن الأموال.

ملف

طلب رئيس كتلة نيابية من نواب الكتلة إعداد ملف حول مسألة حسّاسة تتعلق بإجراءات كيدية تُرتكب في حق بعض الموظفين من لون مذهبي مُعيّن.