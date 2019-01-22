تويني لحاصباني: هناك سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان

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صدر عن الوزير نقولا تويني البيان التالي رداً على دولة الرئيس غسان الحاصباني:

هناك سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة او المبتكرة للدواء.

فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار، فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجاً في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد الى لبنان والمباع في السوق اللبناني، نجد ارتفاعاً نسبياً في لبنان وهو أمر غير طبيعي.

وإن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فك هذا اللغز يكون قد أسدى منفعةً كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15% من إجمالي الواردات.

انطلاقاً من كل ما سبق، يهمنا أن نشدد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه وألا يتخطى حدوداً لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب بالدخول في مهاترات معه. وبإمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي بدون أي تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن.