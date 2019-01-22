ندوة بعنوان "جونية بين الماضي والمستقبل" في بلدية "عروس المتوسط"

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تنظم جمعية "جونية مدينتي"، التي تٌعنى بشؤون التنمية في عاصمة قضاء كسروان، بالتعاون مع مجلس مدينة جونية البلدي، يوم الجمعة 25 كانون الثاني في تمام الساعة 7 مساءً، ندوة ثقافية بعنوان "جونية بين الماضي والمستقبل".

وسيتناول الباحث التاريخي، الأستاذ جوزف مسيحي، شرح الشق التاريخي لجونية، في حين يطرح رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة الروح القدس – الكسليك الدكتور انطوان فشفش نظرةً نحو المستقبل. كما سيُعرض خلال الندوة فيلماً وثائقياً من إنتاج "جونية مدينتي"، يروي تاريخ المدينة من الناحية الثقافية مع الأستاذ كمال الشرتوني، ومن الناحية الاقتصادية مع الأستاذ سليم حجار سعادة.

وستفتح جمعية "جونية مدينتي" في ختام الندوة أمام أهالي وسكان المدينة، باب الانضمام إليها عبر ملئ استمارة إلكترونية وُضعت على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك.